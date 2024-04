Stand-up « Sans rancune » d’Adrien Beltoise Tiers Lieu L’Arbre Commes, vendredi 12 avril 2024.

Stand-up « Sans rancune » d’Adrien Beltoise Tiers Lieu L’Arbre Commes Calvados

[HUMOUR] « Sans rancune » par Adrien Beltoise Vendredi 12 avril à 20h30

D’après ses parents, Adrien n’a pas commencé par marcher mais par courir. Problème, il y avait toujours un mur ou une vitre en face… Il aimerait dire qu’à 33 ans, les choses ont changé, mais les 33 dernières années ont été compliquées. Sans rancune en est le récit…

Un spectacle seul en scène écrit et joué par Adrien Beltoise.

Attention en raison des nombreuses réservations, il ne reste plus beaucoup de places, nous vous conseillons très fortement de prendre les vôtres rapidement : www.tierslieularbre.org

Participation libre et consciente

[HUMOUR] « Sans rancune » par Adrien Beltoise Vendredi 12 avril à 20h30

D’après ses parents, Adrien n’a pas commencé par marcher mais par courir. Problème, il y avait toujours un mur ou une vitre en face… Il aimerait dire qu’à 33 ans, les choses ont changé, mais les 33 dernières années ont été compliquées. Sans rancune en est le récit…

Un spectacle seul en scène écrit et joué par Adrien Beltoise.

Attention en raison des nombreuses réservations, il ne reste plus beaucoup de places, nous vous conseillons très fortement de prendre les vôtres rapidement : www.tierslieularbre.org

Participation libre et consciente .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 22:00:00

Tiers Lieu L’Arbre 4 route de Villers

Commes 14520 Calvados Normandie larbre.tiers.lieu@gmail.com

L’événement Stand-up « Sans rancune » d’Adrien Beltoise Commes a été mis à jour le 2024-04-10 par OT Bayeux Intercom