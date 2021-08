Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Landes, Saint-Julien-en-Born Stand Up Paddle Sunset Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Saint-Julien-en-Born

Stand Up Paddle Sunset Saint-Julien-en-Born, 13 août 2021, Saint-Julien-en-Born. Stand Up Paddle Sunset 2021-08-13 – 2021-08-13 Local Max Respect à lous Seurrots Contis-Plage

Saint-Julien-en-Born Landes Saint-Julien-en-Born EUR 35 Une petite balade découverte du Stand Up Paddle et un retour face au soleil couchant. (un petit verre de vin blanc local ou boisson pour le réconfort sur le bord du courant.

Retrouvez-nous au local Max Respect SUP au camping Lous Seurrots. Tarif : 40 €. Sur inscription au 06 12 91 80 36. Max respect dernière mise à jour : 2021-08-09 par Côte Landes Nature Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Julien-en-Born Autres Lieu Saint-Julien-en-Born Adresse Local Max Respect à lous Seurrots Contis-Plage Ville Saint-Julien-en-Born lieuville 44.08889#-1.31714