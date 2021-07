Bègles Bègles plage Bègles, Gironde STAND UP PADDLE Bègles plage Bègles Catégories d’évènement: Bègles

du mercredi 7 juillet au vendredi 27 août

Le Stand Up Paddle est l’activité nautique à la mode ces dernières années. Le principe est simple : une planche stable et volumineuse sur laquelle l’on se tient debout armé d’une pagaie pour se déplacer sur l’eau. C’est une activité physique très complète qui sollicite autant le cardio que les muscles. L’effort produit pour avancer avec la rame accélère le rythme cardiaque. Plus vous ramez vite et fort, plus il augmentera. Par ailleurs, le Stand-Up Paddle est excellent pour muscler l’ensemble du corps, des jambes jusqu’aux épaules en passant par la ceinture abdominale, les dorsaux, les lombaires, les pectoraux, les bras… ### **Important** Pour les activités nautiques, **un test anti-panique est obligatoire**. Celui-ci pourra être réalisé sur place aux horaires suivants : * Du lundi au vendredi de 13h à 13h45 et de 16h à 17h

GRATUIT – Inscriptions sur place

Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles

2021-07-07T10:30:00 2021-07-07T11:00:00;2021-07-09T11:45:00 2021-07-09T12:15:00;2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T14:30:00;2021-07-14T10:30:00 2021-07-14T11:00:00;2021-07-16T11:45:00 2021-07-16T12:15:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T14:30:00;2021-07-21T10:30:00 2021-07-21T11:00:00;2021-07-23T11:45:00 2021-07-23T12:15:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T14:30:00;2021-07-28T10:30:00 2021-07-28T11:00:00;2021-07-30T11:45:00 2021-07-30T12:15:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T14:30:00;2021-08-04T10:30:00 2021-08-04T11:00:00;2021-08-06T11:45:00 2021-08-06T12:15:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T14:30:00;2021-08-11T10:30:00 2021-08-11T11:00:00;2021-08-13T11:45:00 2021-08-13T12:15:00;2021-08-13T14:00:00 2021-08-13T14:30:00;2021-08-18T10:30:00 2021-08-18T11:00:00;2021-08-20T11:45:00 2021-08-20T12:15:00;2021-08-20T14:00:00 2021-08-20T14:30:00;2021-08-25T10:30:00 2021-08-25T11:00:00;2021-08-27T11:45:00 2021-08-27T12:15:00;2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T14:30:00

