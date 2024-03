STAND-UP LE RAD’ART – CASINO BARRIERE BLOTZHEIM Blotzheim, samedi 20 avril 2024.

Ce sont trois jeunes artistes alsaciens qui se succéderont sur la scène de la salle Rad’Art pour vous convaincre qu’ils sont les futures stars de l’humour. Les spectateurs présents élieront l’artiste qui les aura le plus convaincus à l’issue de cette folle soirée. Chaque artiste disposera de 20 minutes pour vous séduire. Le gagnant repartira avec un cadeau !Le Casino Barrière Blotzheim ouvre également sa scène à un jeune débutant pour lui offrir une première expérience face à un public qui n’attend qu’une chose … rire aux éclats !L’association Oz’arts citoyens est une association citoyenne et solidaire qui milite pour l’accès à la culture pour tous ! Elle s’engage sur trois axes : la citoyenneté, la pédagogie et la créativité. C’est dans ce contexte qu’elle a créé le Hopla Comedy qui a pour objectif d’accompagner les humoristes en devenir dans leur carrière. Elle propose notamment la découverte du stand-up à travers des stages, elle organise des scènes ouvertes et crée des spectacles d’humour.Ce soir-là, retrouvez les artistes suivants : DAVID SUN : Aujourd’hui, ce jeune médecin a entamé sa reconversion dans le stand-up pour réaliser son rêve : nous faire mourir de rire. Dans son premier spectacle actuellement en rodage, David décortique avec humour et légèreté ses questionnements les plus personnels, de son éducation sino-française à sa lourde rupture sentimentale, en passant par ses dix années d’études en médecine. Voici donc un médecin qui n’est plus à convaincre de l’efficacité des thérapies par le rire.MANUELA GROSS : Après avoir incarné pendant plus de 15 ans « Antoinette de Knackwiller », Manuela Gross revient sur scène pour nous présenter un stand up vrai et désopilant dans lequel elle nous raconte sa vie et bien d’autres choses encore ! Toutes les questions qu’elle se pose sur le monde qui l’entoure sont mises sur le tapis… le couple, les enfants, les politiques, l’écologie… et d’ici là bien d’autres interrogations encore ! Venez assister à cette thérapie par le rire qui à coup sûr vous fera le plus grand bien !KEWOS : Originaire de Guebwiller, il se lance dans le stand up en 2021, après un stage de théâtre à Paris. Membre de la troupe En aparté depuis deux ans et élève de l’école de théâtre d’improvisation Tadam! depuis 6 mois, Kewos est un homme qui a voulu faire rire parce qu’il ne pouvait pas miser sur son physique (sic). Vainqueur de la première saison du Colmar Comedy Club, il vous parlera de ses doutes et de ses incompréhensions avec beaucoup d’autodérision. P.S : à ne pas confondre avec un certain Rudi Völler.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 21:00

LE RAD’ART – CASINO BARRIERE BLOTZHEIM ALLEE DU CASINO 68730 Blotzheim 68