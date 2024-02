Stand-up : L’Autre de Tahnee Le Palais de la Porte Dorée Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 20h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

L’humoriste Tahnee explore son identité dans L’autre, un stand-up décalé et engagé.

Comédienne, humoriste et chroniqueuse, Tahnee est une figure montante qui incarne une nouvelle génération du stand-up français. Dans ce spectacle, elle se livre avec beaucoup d’autodérision sur son coming-out, son métissage, ses cheveux, son adolescence en Normandie, sa sexualité et nous présente celle qu’elle est aujourd’hui qui s’assume enfin : L’autre ! Dans un stand-up festif, joyeux et engagé, Tahnee porte un regard décalé sur le monde d’aujourd’hui et n’hésite pas à aborder avec humour des sujets comme le racisme et les LGBTphobies.

Le Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012

Contact : https://www.histoire-immigration.fr/programmation/spectacles-et-performances/l-autre-de-tahnee

