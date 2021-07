Paris Jardin de la mairie du 9e Paris STAND UP ! Jardin de la mairie du 9e Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le jeudi 26 août 2021

de 19h30 à 21h

gratuit

Dans le cadre de l’Hyper Festival, LESTUDIO présente STAND UP ! : un plateau de 6 humoristes pour une soirée placée sous le signe du rire ensemble. Un plateau. Un public. ​Pas d’estrade, pas d’artifices, pas d’accessoires. Stars de l’humour et jeunes talents prometteurs se succèdent. Avec : Hakim Jemili, Amelle Chahbi, John Sulo, Meryem Benoua. Christine Berrou. Plateau animé par Nam et Guillaume du Start Up Comedy Club. STAND UP ! est présenté dans le cadre de L’Hyper Festival de la Ville de Paris. Une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui propose de plus de 200 événements sur l’espace public durant l’été Entrée libre. Inscription obligatoire. Spectacles -> Humour Jardin de la mairie du 9e 6, rue Drouot Paris 75009

6, rue Drouot Paris 75009

Contact :LESTUDIO evenement.lestudio@gmail.com

2021-08-26T19:30:00+02:00_2021-08-26T21:00:00+02:00

