Saint-Quentin Aisne STAND-UP HUMOUR I 6 FEVRIER

La scène ouverte, Une Pinte d’Humour, revient au Le Kraken Pub à Saint-Quentin, le dimanche 6 février de 18h à 20h.

La scène est ouverte aux jeunes comédiens et humoristes ! Si vous souhaitez vous inscrire pour un passage, n’hésitez à contacter Karl par mail : unepintedhumour@hotmail.com STAND-UP HUMOUR I 6 FEVRIER

