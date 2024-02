Stand-up humoristique Digital Village Paris, vendredi 5 avril 2024.

Le vendredi 05 avril 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant

25€

Le Stand-up signé Laureano Márquez ! Prenez une bonne dose de rire et de bonne humeur

Ecoutez le tambour !

Laureano Márquez à Paris au cœur du printemps. Le philosophe et humaniste français Michel de Montaigne disait : « je ne crains rien autant que la peur elle-même ».

Ce monologue sur la peur a été conçu en période de pandémie, mais de nouvelles peurs surgissent lorsque nous croyons en avoir surmonté d’autres. Peut-être que la peur la plus écrasante de cette époque est de vivre pleinement. Dans son travail sur la brièveté de la vie, Sénèque disait que si la vie vous semble courte, c’est parce que vous ne l’avez pas vécue pleinement. Notre plus grand trésor est le temps et c’est celui que nous gaspillons le plus joyeusement.

Dans ce monologue, Laureano Márquez se propose d’analyser avec humour l’anatomie de la peur pour la maintenir à distance. Et l’humour est sans aucun doute l’un des antidotes les plus efficaces contre les poisons qui nous sont injectés quotidiennement.

Psssst … On propose en exclusivité lors de cette soirée des empanadas vénézuéliennes !

INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT :

– Date : 5 avril 2024

– Lieu : Digital Village Paris, 21 rue Albert Bayet, 75013

– Ouverture des portes à 20h

– Début du spectacle à 20h30

– Fin : 23h00

Service de bar et restaurant sur place.

Billets en vente dès maintenant.

Lien direct ici, cliquez dessus.

https://www.billetweb.fr/laureano-marquez-el-miedo-paris

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013

Contact :

Digital Village