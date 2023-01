Stand-up et scène ouverte Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Stand-up et scène ouverte Kaysersberg Vignoble, 2 juin 2023, Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble. Stand-up et scène ouverte 2 avenue Georges Ferrenbach Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

2023-06-02 20:00:00 – 2023-06-02 21:00:00 Kaysersberg Vignoble

Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble Trois humoristes alsaciens viennent vous faire découvrir leurs univers dans le rire et la bonne humeur. +33 3 89 47 35 35 Kaysersberg Vignoble

