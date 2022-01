Stand up comedy brunch Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Stand up comedy brunch Aix-en-Provence, 12 février 2022, Aix-en-Provence. Stand up comedy brunch Gaodina Restaurant 1075 Chemin Du Mont Robert Aix-en-Provence

2022-02-12 12:00:00 12:00:00 – 2022-02-12 17:00:00 17:00:00 Gaodina Restaurant 1075 Chemin Du Mont Robert

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 49 49 Au programme :

➜ 12h : ouverture des portes

Formule brunch : salé et sucré, boisson chaude et froide

➜ 15h : stand-up de 5 humoristes de la scène marseillaise, animé par Michael Sehn pour un show d’1h30.

➜ 16h30 : fin du show – profitez du lieu et d’un dernier verre



Attention, places limitées ! Venez bruncher à Gaodina avec une cuisine créative et responsable,

Attention, places limitées ! Gaodina Restaurant 1075 Chemin Du Mont Robert Aix-en-Provence

