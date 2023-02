STAND UP : CHARLIE & STYL’O Route de Teillé, 11 mars 2023, Mésanger .

STAND UP : CHARLIE & STYL’O

2023-03-11 20:30:00 – 2023-03-11

Elle, c’est Charlie, lui, c’est Styl’O et ils forment un couple, un vrai ! Un couple avec ses bonheurs, sa complicité, ses doutes, ses questions et ses petits secrets… Bref, ils sont comme tous les couples mais eux, ils le prouvent à coups de punchlines, de compositions piquantes et de parodies cinglantes ! Ce duo livre sur scène tout ce qui forme et déforme un couple à travers le temps. Entre Concert et Comédie musicale, ce spectacle, passe en revue tous les clichés de la vie à deux, les démonte, les retourne et les chante pour vous les renvoyer comme un reflet…

