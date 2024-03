Stand-up Bretzel Comedy Club Sélestat, mercredi 20 mars 2024.

Stand-up Bretzel Comedy Club Sélestat Bas-Rhin

Soirée de stand-up pleine de rires et d’amusement avec des comédiens talentueux

Une soirée stand-up, c’est quoi ? C’est un genre de spectacle vivant tout droit venu des Etats-Unis. Le stand-up, c’est un comédien ou une comédienne seul(e) en scène, qui fait face à un public et qui s’adresse directement à lui. Au programme de cette soirée 7 humoristes avertis de tous horizons et aux styles très variés se succèdent sur scène pour environ 10 minutes. Leur but ? Vous faire rire ! A travers leurs anecdotes, leurs observations du quotidien, leur décryptage de l’actualité, ils vous feront passer une soirée inoubliable, à n’en pas douter. Blagues et sketchs en tous genres seront de la partie. Une soirée pleine de bonne humeur. Détente garantie ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:00:00

fin : 2024-03-20

5 rue d’Iéna

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est standupsoufiane@gmail.com

L’événement Stand-up Bretzel Comedy Club Sélestat a été mis à jour le 2024-03-08 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme