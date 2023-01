Stand-up au 6b avec Greenwashing Comedy Club Le 6b Saint-Denis Catégories d’Évènement: île de France

Stand-up au 6b avec Greenwashing Comedy Club Le 6b, 23 février 2023, Saint-Denis. Le jeudi 23 février 2023

de 19h00 à 23h00

Garage à vélo sur place Quand la planète part en sucette, on sort les mouchoirs… Mais pour pleurer de rire ! Assistez à la première soirée de stand-up au 6b,et en plus, c’est gratuit ! Le Greenwashing Comedy Club, c’est le comedy club nomade qui vous parle écologie et justice sociale, garantie 100% sans trace d’éco-anxiété et pour la première fois au 6b ! Venez muscler vos zygomatiques avec six humoristes :

Maoulé

Rafaella Claire

Lou

Adel Fugazi On vous attend donc le jeudi 23 février 2023, dès 19h dans la salle du restaurant du 6b, au rez-de-chaussée.

