Stand up au 6b avec Greenwashing Comedy Club Le 6b Saint-Denis, 26 octobre 2023, Saint-Denis.

Le jeudi 26 octobre 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare Saint-Denis, à 10min de Gare du Nord

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélo sur place

Après le succès des deux premières soirées stand-up au 6b, Le Greenwashing Comedy Club est de retour !

Encore plus drôles, plus fringant·es et plus survolté·es que jamais, les humoristes invité·es vont vous muscler les zygomatiques comme jamais ! Quand la planète part en sucette, on sort les mouchoirs… Mais pour pleurer de rire !

Le Greenwashing Comedy Club, c’est le comedy club nomade qui vous parle écologie et justice sociale, garantie 100% sans trace d’éco-anxiété ! Découvrez les 5 humoristes invité·es de la soirée :

Anne

Nicolas

Samir

Ameziane

Rafaella

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

Contact : https://www.le6b.fr/events/stand-up-au-6b-avec-greenwashing-comedy-club/ https://fb.me/e/2Dxbnmsi7 https://fb.me/e/2Dxbnmsi7 https://www.le6b.fr/events/stand-up-au-6b-avec-greenwashing-comedy-club/

Stand up au 6b