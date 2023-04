Stand-up au 6b avec Greenwashing Comedy Club Le 6b Saint-Denis Catégories d’Évènement: île de France

Saint-Denis

Stand-up au 6b avec Greenwashing Comedy Club Le 6b, 25 mai 2023, Saint-Denis. Le jeudi 25 mai 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit ⁂ ACCÈS ⁂

Le 6b : 6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis

RER D / Ligne H — Gare Saint-Denis, à 10min de Gare du Nord

Ligne 13 — Porte de Paris / Basilique Saint-Denis

Ⓣ Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Ⓑ Bus n°154 et 237 — Gare de Saint-Denis

Garage à vélo sur place Après le succès de la première soirée stand-up au 6b en février dernier, Le Greenwashing Comedy Club est de retour ! Encore plus drôles, plus fringant·es et plus survolté·es que jamais, les humoristes invité·es vont vous muscler les zygomatiques comme jamais !Quand la planète part en sucette, on sort les mouchoirs… Mais pour pleurer de rire ! Le Greenwashing Comedy Club, c’est le comedy club nomade qui vous parle écologie et justice sociale, garantie 100% sans trace d’éco-anxiété !Découvrez les 6 humoristes invité·es de la soirée :

Rafaella

Nicolas

Celia

Léo

Yacine

Anne Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis Contact : https://www.le6b.fr/stand-up-au-6b-avec-greenwashing-comedy-club/ https://fb.me/e/IZ8csuCm https://fb.me/e/IZ8csuCm https://www.le6b.fr/stand-up-au-6b-avec-greenwashing-comedy-club/

