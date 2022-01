Stand-up : Alexis Le Rossignol + Clément K (Stand-up – Humour) Pôle Culturel Ambarès-et-Lagrave Catégories d’évènement: Ambarès-et-Lagrave

Pôle Culturel, le vendredi 18 mars à 20:30

Une soirée « stand up » (format « seul en scène ») exceptionnelle. Une première avec un humoriste émergent au style aussi décalé qu’irrésistible : Alexis Le Rossignol connu pour ses chroniques sur France Inter dans La Bande Originale !

Tarifs : 6€, Carte jeune : 5€ // Réservation conseillée

Pôle Culturel Place de la République 33440 Ambarès et Lagrave Ambarès-et-Lagrave Gironde

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T22:00:00

