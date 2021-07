Cenon Hôtel de ville Cenon, Gironde Stand TBM Hôtel de ville Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Hôtel de ville, le mardi 24 août à 14:00

Le 24 août, un conseiller mobilités de Transports Bordeaux Métropole [TBM](https://www.infotbm.com/fr) vous attend à la [mairie de quartier de la Morlette](https://www.cenon.fr/ma-ville-et-moi/situer-un-lieu/mairie-de-quartier-la-morlette) pour réaliser le renouvellement de cartes TBM pour les scolaires. * **24 août, de 13h30 à 17h, hall de la mairie de quartier La Morlette**

Gratuit; tout public

Votre enfant se déplace en transports en commun? rendez-vous à ma mairie de quartier pour le renouvellement de sa carte de transport! Hôtel de ville 1 avenue Carnot 33150 Cenon Gironde

2021-08-24T14:00:00 2021-08-24T17:00:00

