STAND SUR LES LAISSES DE MER Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer

STAND SUR LES LAISSES DE MER Piriac-sur-Mer, 26 juillet 2022, Piriac-sur-Mer. STAND SUR LES LAISSES DE MER

Port de Lérat Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

2022-07-26 – 2022-07-26 Piriac-sur-Mer

Loire-Atlantique Lorsque la mer se retire, elle dépose sur la plage d’innombrables petits éléments, c’est la laisse de mer. Cette interface entre terre et mer fourmille de vie.

Le CPIE tiendra un stand d’informations pour comprendre les rôles de ces étroits rubans d’algues déposés sur le rivage.

Quels trésors se cachent sur le sable doré ? Lorsque la mer se retire, elle dépose sur la plage d’innombrables petits éléments, c’est la laisse de mer. Cette interface entre terre et mer fourmille de vie.

Le CPIE tiendra un stand d’informations pour comprendre les rôles de ces étroits rubans d’algues déposés sur le rivage.

Quels trésors se cachent sur le sable doré ? Piriac-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Piriac-sur-Mer Autres Lieu Piriac-sur-Mer Adresse Port de Lérat Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique Ville Piriac-sur-Mer lieuville Piriac-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

STAND SUR LES LAISSES DE MER Piriac-sur-Mer 2022-07-26 was last modified: by STAND SUR LES LAISSES DE MER Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 26 juillet 2022 Port de Lérat Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique