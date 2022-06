Stand Sérigraphie pour fêter Fluxus à Blois

2022-07-02 13:00:00 – 2022-07-02 17:30:00 Stand Sérigraphie pour fêter Fluxus à Blois. Pour fêter Fluxus et la réouverture de la Fondation du doute – Centre artistique, collections Ben & Fluxus, à l'occasion des soixante ans de ce mouvement, l'escalier Denis Papin au cœur de la ville rend hommage à l'un de ses chefs de file, George Maciunas, et à toutes les expressions artistiques nées de l'inventivité de ses artistes : musique-action, happening, Eat Art, Mail art, art vidéo… Un « atelier de sérigraphie mobile » animé par l'Atelier Écran Total, s'installe au pied de l'escalier

