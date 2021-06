Reims Porte de Mars Marne, Reims Stand sécurité à vélo / Apprentissage en vélo-école Porte de Mars Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Stand sécurité à vélo / Apprentissage en vélo-école

Porte de Mars, le samedi 12 juin à 14:00

par l’association Vel’Oxygène ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 13 ANS **Sans inscription**

Gratuit

Porte de Mars Place de la République 51100 reims Reims

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T14:00:00 2021-06-12T18:00:00

