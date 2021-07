Creil Musée Gallé-Juillet et Archives Creil, Oise Stand présentation et vente des éditions Cours Toujours Musée Gallé-Juillet et Archives Creil Catégories d’évènement: Creil

Musée Gallé-Juillet et Archives, le dimanche 19 septembre à 11:00

Maison d’édition associative entre autres à l’affût des singularités du nord de la France, Cours toujours vous propose à la vente des ouvrages liés au patrimoine vivant et naturel, aux modes de vie et aux tendances d’hier et d’aujourd’hui.

Entrée libre

Musée Gallé-Juillet et Archives 1 Place François Mitterrand – 60100 Creil Creil Oise

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

