Stand Poétique par Eniah Poésie Musée Sainte-Croix Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Vienne

Stand Poétique par Eniah Poésie Musée Sainte-Croix, 14 mai 2022, Poitiers. Stand Poétique par Eniah Poésie

Musée Sainte-Croix, le samedi 14 mai à 19:00

Originaire de La Rochelle, Eniah est un poète et slameur français. Il anime des scènes ouvertes et des ateliers d’écriture auprès de différents publics. Il organise et participe également à des performances sur-mesure : déclamations poétiques, vernissages d’expos, performances radio, interventions lors de conférences ou encore visites poétiques de musée. Eniah sait comment transmettre sa passion de ce vaste terrain de jeu qu’est la langue française. Venez découvrir son Stand poétique. Donnez-lui 3 mots et il vous écrira un poème avec en 3 minutes! Originaire de La Rochelle, Eniah est un poète et slameur français. Venez découvrir son Stand poétique. Donnez-lui 3 mots et il vous écrira un poème avec en 3 minutes! Musée Sainte-Croix 3 bis rue Jean Jaurès, 86000, Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Poitiers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Poitiers, Vienne Autres Lieu Musée Sainte-Croix Adresse 3 bis rue Jean Jaurès, 86000, Poitiers, Vienne, Nouvelle-Aquitaine, France Ville Poitiers lieuville Musée Sainte-Croix Poitiers Departement Vienne

Musée Sainte-Croix Poitiers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poitiers/

Stand Poétique par Eniah Poésie Musée Sainte-Croix 2022-05-14 was last modified: by Stand Poétique par Eniah Poésie Musée Sainte-Croix Musée Sainte-Croix 14 mai 2022 Musée Sainte-Croix Poitiers Poitiers

Poitiers Vienne