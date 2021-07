Sauveterre-de-Rouergue Bastide Aveyron, Sauveterre-de-Rouergue Stand pédagogique sur le travail du cuir Bastide Sauveterre-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Ce duo d’artisans basé à Sainte-Juliette sur Viaur installe son stand devant l’office de tourisme, sous les couverts de la place des Arcades. Tout au long de la journée, ils vous montreront les **cuirs**, les **couleurs**, les **textures**… et la **technique du marquage au fer**. Alors, choisissez votre motif (Sauveterre de Rouergue, Viaduc du Viaur, « Ségala »…) et repartez avec un porte-clefs dont vous aurez choisi le modèle _(prix réduit spécialement pour les journées du patrimoine)_ **Vous avez envie de faire leur connaissance avant de venir les voir ?** Lisez l’article qui parle de [Chris et Dji](https://escapadesensegala.wordpress.com/2021/03/23/des-trousses-made-in-aveyron/) sur le blog de l’office de tourisme du Pays Ségali : [Escapades en Ségala](https://escapadesensegala.wordpress.com/) !

Prix réduit pour le marquage, hors prix du porte-clefs

Chris et Dji vous font découvrir le marquage du cuir !

