Grignols

Stand Octobre Rose Grignols, 8 octobre 2021, Grignols. Stand Octobre Rose 2021-10-08 17:30:00 – 2021-10-08 18:30:00 Le bourg Halle

Grignols Dordogne Grignols Présence d’un stand Octobre Rose à l’occasion de la Cagette « Grignols dans mon Panier », de 17h30 à 18h30 sous la halle.

Profits reversés à la recherche contre le cancer du sein.

mairie Grignols dernière mise à jour : 2021-09-28

Lieu Grignols Adresse Le bourg Halle Ville Grignols