Plongez dans le monde magique du minuscule et venez observer les détails méconnus des arbres. Au programme de cet atelier : plaisir des yeux et explorations scientifiques ! **Séances de 30 minutes** _Crédits photo : ©AdobeStock_

Inclus dans le billet d’entrée des Jardins du Muséum, sans inscritpion

Partez à la découverte des détails méconnus des arbres Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T14:30:00 2022-06-26T17:00:00

