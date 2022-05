Stand nature : Arbres et sols Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Stand nature : Arbres et sols Jardins du Muséum à Borderouge, 19 juin 2022, Toulouse. Stand nature : Arbres et sols

Jardins du Muséum à Borderouge, le dimanche 19 juin à 14:00

Le sol est la « peau » de la Terre. C’est le lieu de vie d’une multitudes d’organismes et le support de la végétation qui peut y développer ses racines. Il regorge de nutriments, « nourriture » nécessaires aux organismes qui y vivent, et ressources essentielles pour que les plantes grandissent. Sans sol, la végétation et la diversité de ses habitants ne pourrait pas se développer ! **Les Petits Débrouillards** vous proposent de découvrir ce monde vivant qui foisonnent aux pieds des arbres. Et d’observer à travers de petites expériences scientifiques, les phénomènes physiques et chimiques qui font que les feuilles transpirent et que les nutriments du sols défient la gravité ! _Crédits photo : ©AdobeStock_

Inclus dans le billet d’entrée des Jardins du Muséum, sans inscription

Venez découvrir et observer le monde vivant qui foisonne au pied des arbres Jardins du Muséum à Borderouge 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Jardins du Muséum à Borderouge Adresse 24-26 Av. Maurice Bourgès-Maunoury, 31200 Toulouse Ville Toulouse lieuville Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Departement Haute-Garonne

Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Stand nature : Arbres et sols Jardins du Muséum à Borderouge 2022-06-19 was last modified: by Stand nature : Arbres et sols Jardins du Muséum à Borderouge Jardins du Muséum à Borderouge 19 juin 2022 Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne