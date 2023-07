Exposition d’Armes Anciennes de Tir Sportif Stand Municipal d’Angers Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Exposition d’Armes Anciennes de Tir Sportif Stand Municipal d’Angers Angers, 16 septembre 2023, Angers. Exposition d’Armes Anciennes de Tir Sportif Samedi 16 septembre, 10h00 Stand Municipal d’Angers Entrée Libre Angers Tir Sportif organise une exposition d’Armes Anciennes lors de son challenge annuelle d’Armes Anciennes

Les armes de plus de 100 ans d’ages retranscrivent l’histoire des homes par leur technologies, de l’évolution industrielles de nombreux pays, comme la France, les Etats Unis, l’Angeleterre. Les Armes Anciennes s’inscrivent dans des grandes périodes de l’histoire, révolution Française, indépendance américaine, conquéte de l’ouest ou des grandes découvertes métalurgique, chimiques, industrielles.

L’exposition sera animée par nos bénévoles et pratiquant eux meme cette displines de Tir Stand Municipal d’Angers 10 allée du seuil en Maine, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02414444440 https://www.angerstirsportif.fr/ https://www.facebook.com/AngersTirSportif/ Angers Tir Sportif est le club résident du stand municipal d’Angers. Il dispose de tous le confort pour faire du tir sportif depuis 1992. Il regroupe en son sein différente displine de Tir de la FFTir. Armes Anciennes, ISSF, Ecole de Tir, TAR, Arbalètes nous pratiquons de nombreuses disciplines de Tir de notre fédération. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Stand Municipal d'Angers Adresse 10 allée du seuil en Maine, 49000 Angers Ville Angers Departement Maine-et-Loire

