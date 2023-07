Challenge de Tir en Armes Anciennes : Les arquebusiers du Roi René Stand Municipal d’Angers Angers, 16 septembre 2023, Angers.

Angers Tir Sportif organise un challenge amicale de tir aux armes Anciennes. Chaque année nous convions les tireurs utilisant des armes d’époques ou de répliques à participer à cette activité sportive.

Le Challenge des Arquebusiers du Roi René fait vivre le tir avec des armes de plus de 100ans, des armes de l’époque de Napoléon, de la Fayette, Surcouf, des armes de l’histoire.

Notre sport nécessite des savoirs historiques de la manipulation des armes, leurs entretiens ou leurs réparations. De la taille des silex à la fonte des boulets, la pratique de l’armes anciennes fait vivre un art ancien et historique.

Les matchs donneront lieu à des classements entre compétiteurs, et cela en fonction des l’époques de leur armes, du mode d’allumage (méche, silex, percussion…) du calibre. Les matchs se réalise sur 13 balles en 30minutes.

Les participants sont invités gratuitement pour le plaisir des spectateurs.

Les visiteurs pourront observer les tirs et les pratiquants, ils seront accompagné par des bénévoles pour leur faire vivre leurs sports.

Stand Municipal d’Angers 10 allée du seuil en Maine, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02414444440 https://www.angerstirsportif.fr/ https://www.facebook.com/AngersTirSportif/ Angers Tir Sportif est le club résident du stand municipal d’Angers. Il dispose de tous le confort pour faire du tir sportif depuis 1992. Il regroupe en son sein différente displine de Tir de la FFTir. Armes Anciennes, ISSF, Ecole de Tir, TAR, Arbalètes nous pratiquons de nombreuses disciplines de Tir de notre fédération.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

AngersTirSportif