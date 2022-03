Stand “Invasions biologiques” Jardin botanique de la Villa Thuret, 5 juin 2022, Antibes.

le dimanche 5 juin à Jardin botanique de la Villa Thuret

Venez enrichir et transmettre vos connaissances concernant les invasions biologiques Transmettez vos observations aux scientifiques, et contribuez à faire progresser les connaissances sur les invasions biologiques ! Observez les scolytes exotiques envahissants dans le cadre du programme Life SAMFIX “Saving Mediterranean Forests from Invasions of Xylosandrus beetles and associated pathogenic fungi. » Venez découvrir les palmiers de la Villa Thuret, leurs ravageurs et les moyens de les éliminer ! La majorité des espèces de palmiers cultivés sur la Côte d’Azur sont présents au Jardin botanique de la Villa Thuret. En complément de ces animations, 2 visites commentées du jardin Thuret sur le thème des invasions biologiques vous seront proposées à 11h30 et 15h00. Un technicien INRAE vous présentera les méthodes de piégeage des scolytes au jardin, en lien avec le programme européen SAMFIX.

Entrée libre

Jardin botanique de la Villa Thuret 90, chemin Raymond 06160 Cap d’Antibes Antibes Alpes-Maritimes



2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T10:30:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T11:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T11:30:00;2022-06-05T11:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T12:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T12:30:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T13:30:00;2022-06-05T13:30:00 2022-06-05T14:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T14:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:00:00;2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T16:30:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:00:00;2022-06-05T17:00:00 2022-06-05T17:30:00;2022-06-05T17:30:00 2022-06-05T18:00:00