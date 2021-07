Antibes Jardin botanique de la villa Thuret Alpes-Maritimes, Antibes Stand INRAE sur les invasions biologiques Jardin botanique de la villa Thuret Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

-Stand INRAE (Unité Expérimentale Villa Thuret) sur les « invasions biologiques » : • Informations et conseils de lutte biologique pour notre région, sciences participatives et observation des scolytes exotiques envahissants dans le cadre du programme Life SAMFIX (laboratoire botanique), jeux pédagogiques du CBNMED sur les plantes envahissantes ; • Présentation des dernières innovations sur la lutte biologique contre 5 ravageurs et animation pour tester ses connaissances sur le biocontrôle et les insectes ravageurs de nos végétaux (laboratoire Biocontrôle). Stand INRAE sur les invasions biologiques Jardin botanique de la villa Thuret 90 chemin Raymond, 06160 Antibes Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

