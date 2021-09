Sandillon Place du 8 mai Sandillon Stand et balades roses Place du 8 mai Sandillon Catégorie d’évènement: Sandillon

Stand et balades roses Place du 8 mai, 3 octobre 2021, Sandillon. Stand et balades roses

Place du 8 mai, le dimanche 3 octobre à 09:00

Une matinée consacrée à la sensibilisation et à la prévention du cancer du sein. Présence des membres de la ligue contre le cancer. Sur le marché : 1 don = 1 cyclamen Randonnées familiales vélo et pédestres avec pour objectif que le rose s’invite pour le déguisement le plus original ainsi que le plus beau vélo décoré qui seront récompensés à l’arrivée. Départs entre 10h et 10h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T12:30:00

