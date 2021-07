Paris Hôtel de Ville de Paris Paris Stand et atelier taille de pierre Hôtel de Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Avec REMPART, le patrimoine est l’affaire de tou.te.s !** Venez découvrir comment participer à un chantier de bénévoles pour la restauration du patrimoine – en France et à l’étranger – ou bien comment s’engager dans une association de sauvegarde du patrimoine à côté de chez soi. Sur le stand, venez également vous essayer à la taille pierre ! Plus de détail sur : [https://www.youtube.com/channel/UC0rDwwgdX8rafvQ9JrJxhCQ](https://www.youtube.com/channel/UC0rDwwgdX8rafvQ9JrJxhCQ)

Voir les conditions d’accès à l’hôtel de ville de Paris

Avec REMPART, le patrimoine est l'affaire de tou.te.s : venez découvrir comment on peut participer à un chantier de bénévoles pour la restauration du patrimoine. Atelier taille de pierre sur le stand. Hôtel de Ville de Paris 3 rue Lobau 75004 Paris

