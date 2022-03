Stand Espace Conseil France Rénov à Lesquin Centre Communal,Lesquin Lesquin Catégories d’évènement: Lesquin

Nord

Stand Espace Conseil France Rénov à Lesquin Centre Communal,Lesquin, 26 juin 2022, Lesquin. Stand Espace Conseil France Rénov à Lesquin

Centre Communal, Lesquin, le dimanche 26 juin à 09:00

Stand Espace Conseil France Rénov à Lesquin ——————————————- Un Conseiller France Rénov’ (nouvelle dénomination des conseillers Info-Energie) du réseau AMELIO, le service public pour la rénovation de l’habitat de la Métropole Européenne de Lille, tiendra un stand au centre communal de Lesquin, dans le cadre de la fête du développement Durable proposé par la Ville. A cette occasion, seront présentés un four solaire, ainsi que des exemples d’éco-matériaux. N’hésitez pas à venir à la rencontre du Conseiller France Rénov’ pour obtenir des conseils sur les aspects techniques de la rénovation énergétique, sur les aides financières et l’accompagnement dont vous pouvez bénéficier de la part d’AMELIO, quelle que soit votre situation. **→ Dimanche 26 juin 2022 de 9h à 17h** **Centre communal de Lesquin** **(entrée libre)**

Entrée libre

Un Conseiller France Rénov’ (nouvelle dénomination des conseillers Info-Energie) du réseau AMELIO, tiendra un stand à Lesquin. Centre Communal,Lesquin Lesquin Lesquin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-26T09:00:00 2022-06-26T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lesquin, Nord Autres Lieu Centre Communal,Lesquin Adresse Lesquin Ville Lesquin lieuville Centre Communal,Lesquin Lesquin Departement Nord

Centre Communal,Lesquin Lesquin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lesquin/

Stand Espace Conseil France Rénov à Lesquin Centre Communal,Lesquin 2022-06-26 was last modified: by Stand Espace Conseil France Rénov à Lesquin Centre Communal,Lesquin Centre Communal,Lesquin 26 juin 2022 Centre Communal Lesquin Lesquin Lesquin

Lesquin Nord