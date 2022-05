Stand ” En parler ne fait pas mourir ” Cimetière du Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 22 mai 2022

Une animation proposée par la ville de Paris destinée aux propriétaires d’une tombe, afin d’aborder le sujet tabou qu’est la mort. Vous êtes propriétaire d’une tombe et pensez tout connaître de vos droits et obligations ? Vous vous posez des questions sur la mort, vous êtes « taphophile » (passionné par les cimetières), ou tout simplement curieux ? Testez vos connaissances funéraires en défiant l’Ankou, messager de la Mort, à notre « Funeral pursuit » ! Événement en lien avec le Printemps des cimetières 2022 Cimetière du Montparnasse 3, boulevard Edgar-Quinet 75014 Paris Contact :

