Toul place de la république Meurthe-et-Moselle

Toul

stand du groupe de Metz place de la république, 1 octobre 2021, Toul.

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre

Vent de Bure/Cattenom à Metz (place de la république) les 1,2,3 octobre ! Des conférences, des stands, des concerts, de la restauration, une buvette, ect.. (Entrée libre) Des intervenants de différents pays européens feront le point sur le nucléaire, le transport et le stockage des déchets, les centrales vieillissantes… Les militant.e.s du Groupe de Metz de la Fédération Anarchiste seront présent.e.s pour y tenir un stand avec table de presse, alors viens choper t’es brochures, stickers, livres, affiches… Une cagnotte à été mise en place pour soutenir financièrement l’évènement : [https://www.helloasso.com/…/collectes/de-bure-a-cattenom](https://www.helloasso.com/…/collectes/de-bure-a-cattenom) évènement en soutien à Bure place de la république Metz 57 Toul Régina Village Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T18:30:00 2021-10-01T23:59:00;2021-10-02T00:30:00 2021-10-02T23:59:00;2021-10-03T00:30:00 2021-10-03T17:00:00

