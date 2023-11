MA RANDO NATURE A PIBRAC – PYRENICIMES STAND DU CDRP31 DANS LE GYMNASES DE LA CASTANETTE Pibrac, 25 novembre 2023, Pibrac.

Pibrac,Haute-Garonne

Haute-Garonne Tourisme vous invite à partager un moment convivial au départ de Pibrac, dans le cadre de l’événement Pyrénicimes. Cette randonnée de 9.5 km de niveau très facile s’adresse à tout public..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:30:00. .

STAND DU CDRP31 DANS LE GYMNASES DE LA CASTANETTE

Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie



Haute-Garonne Tourisme invites you to share a convivial moment starting from Pibrac, as part of the Pyrénicimes event. This very easy 9.5 km hike is suitable for everyone.

Haute-Garonne Tourisme le invita a compartir un momento de convivencia partiendo de Pibrac, en el marco del evento Pyrénicimes. Esta excursión muy fácil de 9,5 km es apta para todos los públicos.

Haute-Garonne Tourisme lädt Sie im Rahmen der Veranstaltung Pyrénicimes zu einem geselligen Moment ab Pibrac ein. Diese 9,5 km lange Wanderung mit sehr leichtem Niveau richtet sich an alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-11-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE