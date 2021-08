Laroque Laroque Hérault, Laroque STAND D’INFORMATION SUR REZO POUCE ET CAFE MOBILITE CONVIVIAL Laroque Laroque Catégories d’évènement: Hérault

Laroque Hérault Laroque Pour la reprise de ses animations, l’Association BioEnsemble vous invite à rencontrer Mathilde, animatrice du Rezo Pouce (dispositif d’autostop et de covoiturage de courte-distance) afin d’en apprendre plus sur cette initiative. Elle tiendra un stand de 15h30 à 17h devant la Biocoop.

+33 7 82 01 78 56

De 17h30 à 19h, un Café Stop sera organisé dans le local de L'Association.

dernière mise à jour : 2021-08-16 par OT CEVENNES MEDITERRANEE

