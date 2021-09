Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Stand d’information sur le moustique tigre avec l’ Association Ecosite du Bourgailh Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

le jeudi 9 septembre à 15:00

**L’association de l’Ecosite du Bourgailh répondra à toutes ces questions et abordera avec vous les quelques gestes à adopter pour limiter sa prolifération et se protéger des piqures.** **En collaboration avec L’agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.** **Sur le parvis de la maison écocitoyenne.** **Tout public** **Gratuit, sans inscription**

Comment le moustique tigre est arrivé en France ? Quelles sont ses caractéristiques et son cycle de vie ? Comment est-il capable de proliférer si rapidement ? Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

