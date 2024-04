Stand d’information sur le marché de Panazol Marché de Panazol Panazol, dimanche 14 avril 2024.

Début : 2024-04-14T08:00:00+02:00 – 2024-04-14T12:30:00+02:00

Durant les mois d’avril et mai et à l’occasion des futures élections européennes du 9 juin 2024, la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin sera présente sur une quinzaine de marchés de Corrèze, Creuse, Dordogne et Haute-Vienne !

Le dimanche 14 avril 2024, la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin fera étape à Panazol.

Au cours de cette matinée, vous pourrez aller à la rencontre de cette structure et échanger sur les sujets d’actualité, le fonctionnement des institutions européennes et toutes les informations sur les élections européennes de juin 2024. Le Comité de jumelage de Panazol sera présent à leurs côtés.

Pour les plus joueurs, ce sera l’occasion de tester vos connaissances sur l’Europe et l’actualité européenne et tenter de gagner de nombreux lots en jouant à la « roue de la fortune » !

Marché de Panazol avenue jean monnet, panazol Panazol 87350 Croix-Finor Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

europe stand

© MDE Limousin