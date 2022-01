Stand d’information Passplat et Zéro Déchet Touraine Marché des Halles de tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Stand d’information Passplat et Zéro Déchet Touraine Marché des Halles de tours, 23 février 2022, Tours. Stand d’information Passplat et Zéro Déchet Touraine

Marché des Halles de tours, le mercredi 23 février à 08:00

PASSPLAT: « Jetez le jetable, passez au consigné! » ————————————————- Passplat est un service innovant de fourniture de boîtes en verre consignées pour plats à emporter créé par Zéro Déchet Touraine. Notre ambition? Mettre en circulation à Tours 10 000 boîtes en verre consignées en 2022. Pour y parvenir, nous souhaitons sensibiliser la population tourangelle et les professionnels des métiers de bouche au problème des déchets d’emballage générés par la vente à emporter. Venez nous retrouver sur notre stand d’information hebdomadaire, tous les mercredis matins, sur le marché des halles de Tours. **Outre son rôle informatif, ce stand permet également aux clients du marché d’emprunter et de rendre des boîtes Passplat .** **RDV dès 8h pour l’installation du stand Passplat/Zéro Déchet Touraine pour les militants qui souhaitent nous aider!** Passplat bénéficie du soutien financier de l’ADEME et du plan France Relance, de France Active, de Zéro Déchet Touraine et de la Région Centre Val de Loire. Plus d’informations sur [[https://www.zerodechettouraine.org/groupe/passplat](https://www.zerodechettouraine.org/groupe/passplat)](https://www.zerodechettouraine.org/groupe/passplat) Venez faire découvrir les activités de l’association Zéro Déchet Touraine et son service innovant « Passplat » au marché des Halles de Tours Marché des Halles de tours place des halles, 37000 Tours Tours Les Halles Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T08:00:00 2022-02-23T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Marché des Halles de tours Adresse place des halles, 37000 Tours Ville Tours lieuville Marché des Halles de tours Tours Departement Indre-et-Loire

Marché des Halles de tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/