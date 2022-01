Stand d’information Passplat et Zéro Déchet Touraine Marché des Halles de tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Marché des Halles de tours, le mercredi 9 février à 08:00

PASSPLAT: « Jetez le jetable, passez au consigné! » ————————————————- Passplat est un service innovant de fourniture de boîtes en verre consignées pour plats à emporter créé par Zéro Déchet Touraine. Notre ambition? Mettre en circulation à Tours 10 000 boîtes en verre consignées en 2022. Pour y parvenir, nous souhaitons sensibiliser la population tourangelle et les professionnels des métiers de bouche au problème des déchets d’emballage générés par la vente à emporter. Venez nous retrouver sur notre stand d’information hebdomadaire, tous les mercredis matins, sur le marché des halles de Tours. **Outre son rôle informatif, ce stand permet également aux clients du marché d’emprunter et de rendre des boîtes Passplat .** **RDV dès 8h pour l’installation du stand Passplat/Zéro Déchet Touraine pour les militants qui souhaitent nous aider!** Passplat bénéficie du soutien financier de l’ADEME et du plan France Relance, de France Active, de Zéro Déchet Touraine et de la Région Centre Val de Loire. Plus d’informations sur [[https://www.zerodechettouraine.org/groupe/passplat](https://www.zerodechettouraine.org/groupe/passplat)](https://www.zerodechettouraine.org/groupe/passplat) Venez faire découvrir les activités de l’association Zéro Déchet Touraine et son service innovant « Passplat » au marché des Halles de Tours Marché des Halles de tours place des halles, 37000 Tours Tours Les Halles Indre-et-Loire

