Stand d’Information “Octobre Rose”, à Cahors Cahors, 20 octobre 2021, Cahors. Stand d’Information “Octobre Rose”, à Cahors 2021-10-20 14:00:00 – 2021-10-20 17:00:00 Place Bergon Hôpital de Cahors

Cahors Lot A l’occasion d’Octobre rose, venez retrouver l’équipe d’oncologie du CH de Cahors, le mercredi 20 octobre sur le stand d’information qui se tiendra dans le hall de l’hôpital de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Un peu de rose dans votre garde-robe ? Retrouvons-nous pour un “cliché clin d’oeil”, à 12h dans le hall d’accueil ! Ce sera également l’occasion de découvrir la bulle bien-être de notre partenaire Daiichi Sankyo. octobre_rose_Cahors_2021 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d'évènement: Cahors, Lot