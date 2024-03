Stand d’information « Blabla Vote » Mairie de Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot, samedi 13 avril 2024.

Début : 2024-04-13T09:30:00+02:00 – 2024-04-13T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T09:30:00+02:00 – 2024-04-13T12:30:00+02:00

La Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne sera présente à la Mairie de Villeneuve-sur-Lot avec un stand d’information intitulé « Blabla vote » !

Ce stand d’information est proposé dans le cadre du projet « Un jour sans l’Europe » qui vise à informer et inciter les lot-et-garonnais à voter pour les prochaines élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain.

Lors de ce stand « Blabla vote », les participants pourront retrouver un espace cosy pour discuter et échanger à propos des élections autour d’une boisson rafraichissante. Un jeu de type escape game leur sera également proposé et une exposition sera à leur disposition pour en savoir plus sur le Parlement européen, le fonctionnement de l’UE et des informations à propos des élections européennes.

N’hésitez pas à vous inscrire à la plateforme « Ensemble.eu » pour obtenir des informations concernant les élections européennes et recevoir un rappel pour aller voter !

Mairie de Villeneuve-sur-Lot 3 Bd de la République, 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

© Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne