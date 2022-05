Stand d’information au marché d’Objat Objat Objat Catégories d’évènement: Corrèze

Objat, le dimanche 8 mai à 09:00

La Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin sera présente au marché d’Objat en partenariat avec le comité de Jumelage Objat/Heilsbronn. Retrouvez-nous avec un stand d’information et des animations diverses. Pour plus d’information : 05.55.32.47.63 [contact.mde@europe-limousin.eu](http://mailto:contact.mde@europe-limousin.eu) [www.europe-limousin.eu](http://www.europe-limousin.eu) Stand d’information et animations au marché d’Objat Objat objat Objat Corrèze

2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T12:00:00

