le lundi 31 janvier à 09:30

A l’occasion de la présentation de l’exposition « La justice, l’Europe et vous' » à la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin sera présente avec un stand d’information à destination des étudiants, des enseignants et du grand public. Stands d’information à l’occasion de l’exposition « La justice, l’Europe et vous » Faculté de Droit de Limoges,Limoges 5 rue Félix Eboué, 87031 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

2022-01-31T09:30:00 2022-01-31T12:30:00

