Stand des M spécial musique Médiathèque Muncipale Bruz Catégories d’évènement: Bruz

Ille-et-Vilaine

Stand des M spécial musique Médiathèque Muncipale, 26 mars 2022, Bruz. Stand des M spécial musique

Médiathèque Muncipale, le samedi 26 mars à 10:30

Elle offre plus d’un million de titres d’artistes indépendants, des labels du monde entier et dans tous les genres musicaux. Personnalisez votre espace, écoutez la musique depuis le site ou l’application, c’est facile !

Inscription conseillée. Gratuit

Dans le cadre des RDV numériques, venez découvrir la plateforme musicale MusicMe accessible pour tous les usagers de la médiathèque à partir du site des médiathèques de Rennes Métropole. Médiathèque Muncipale 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz Centre ville Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T11:30:00

