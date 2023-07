Visite guidée au stand des fusillés Stand des fusillés Le Petit-Quevilly Catégories d’Évènement: Le Petit-Quevilly

Avenue des Canadiens (à proximité du stade Diochon)

Du stand de tir au stand des fusillés : visites commentées sur l’histoire de cette place d’entraînement, transformée en lieu de martyr par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale.

Sam 16 : 14h30

Dim 17 : 11h30

Durée : 45 min Stand des fusillés Avenue des Canadiens, 76100 Rouen Le Petit-Quevilly

