Stand de vente de vélos d'occasion Charavines

Isère

Stand de vente de vélos d'occasion 2021-09-11 – 2021-09-11 Office de tourisme – Bureau d'accueil de Charavines 230 rue des Bains

Charavines Isère Dans le cadre de la manifestation “A bicyclette” portée par le département de l’Isère, l’association voironnaise Véligood réhabilite puis revend des vélos d’occasion pour adultes et enfants. solenne.bobier@isere.fr +33 4 57 38 77 03 https://www.isere-tourisme.com/bicyclette-levenement-velo dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Charavines Adresse Office de tourisme - Bureau d'accueil de Charavines 230 rue des Bains Ville Charavines