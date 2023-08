Portes ouvertes du Club de Tir Sportif Parthenaisien Stand de tir sportif la Chauvelière Parthenay, 9 septembre 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Découvrez le tir sportif et les installations du club.

Venez discuter avec des moniteurs diplômés par la Fédération Française de Tir et essayer différents types de tir, de distances et de calibres. Enfants à partir de 8 ans, adultes expérimentés ou non..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

Stand de tir sportif la Chauvelière

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover shooting sports and the club’s facilities.

Come and chat with instructors certified by the French Shooting Federation and try out different types of shooting, distances and calibers. Children aged 8 and over, experienced and inexperienced adults.

Más información sobre los deportes de tiro y las instalaciones del club.

Venga a charlar con monitores titulados por la Federación Francesa de Tiro y pruebe diferentes modalidades de tiro, distancias y calibres. Niños a partir de 8 años, adultos con y sin experiencia.

Erfahren Sie mehr über den Schießsport und die Einrichtungen des Vereins.

Diskutieren Sie mit den von der Fédération Française de Tir diplomierten Betreuern und probieren Sie verschiedene Schießarten, Entfernungen und Kaliber aus. Kinder ab 8 Jahren, erfahrene und unerfahrene Erwachsene.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT Gâtine