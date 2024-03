Stand de sensibilisation Bibliothèque université de Lorraine Metz, jeudi 21 mars 2024.

Stand de sensibilisation Stand SOS Racisme à la bibliothèque. L’occasion d’échanger avec les étudiants et le personnel sur notre combat et nos actions et d’engager, le cas échéant, l’accompagnement des victimes. Jeudi 21 mars, 10h00 Bibliothèque université de Lorraine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Bibliothèque université de Lorraine Cité Universitaire, 57000 Metz Metz 57045 Moselle Grand Est